В Китае близ границы с Кыргызстаном произошло землетрясение
- Азия и мир, общество
- 14:57, 25 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - В Китае 24 ноября в 20:41 близ границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 3 балла.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается: на территории КНР, в 165 км к юго-востоку от кыргызского города Нарын.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.
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