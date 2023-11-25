В Китае близ границы с Кыргызстаном произошло землетрясение

CentralAsia (CA) - В Китае 24 ноября в 20:41 близ границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 3 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается: на территории КНР, в 165 км к юго-востоку от кыргызского города Нарын.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.