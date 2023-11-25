экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай ответил ВОЗ о возникновении очагов пневмонии у детей в стране
Предыстория: СМИ сообщили о вспышке детской пневмонии в Китае. ВОЗ запросила у КНР информацию

CentralAsia (CA) -  Китайские органы здравоохранения утверждают, что не обнаружили никаких необычных или новых патогенов в связи с ростом детской заболеваемости пневмонией. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет Reurters.

21 ноября стало известно о возникновении очагов пневмонии у детей на севере Китая. На следующий день ВОЗ запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований. Китай ответил через 24 часа.

Полученные данные свидетельствуют о том, что рост заболеваемости связан со снятием ограничений по COVID-19. Также влияет циркуляция патогенов, таких как микоплазма пневмония – бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста. Она активна с мая.

Кроме того, с октября в стране циркулируют грипп, респираторно-синцитиальный вирус (вызывает инфекции дыхательных путей) и аденовирус (вызывает острые респираторные заболевания).

Китайское бюро ВОЗ заявило, что запрашивать информацию об увеличении количества респираторных заболеваний и сообщать о кластерах пневмонии у детей является «рутинной практикой».

«Это просто относительно большой сезонный всплеск, возможно, частично из-за случайности, а отчасти из-за того, что существует определенный «долг иммунитета» после меньших зимних всплесков за последние три года», – сказал Бен Коулинг, эпидемиолог из Университета Гонконга .

Ввиду имеющейся информации ВОЗ не рекомендует отказываться от поездок и торговли, поскольку она следит за ситуацией вместе с властями Китая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com