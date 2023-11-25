Китай ответил ВОЗ о возникновении очагов пневмонии у детей в стране

CentralAsia (CA) - Китайские органы здравоохранения утверждают, что не обнаружили никаких необычных или новых патогенов в связи с ростом детской заболеваемости пневмонией. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет Reurters.

21 ноября стало известно о возникновении очагов пневмонии у детей на севере Китая. На следующий день ВОЗ запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований. Китай ответил через 24 часа.

Полученные данные свидетельствуют о том, что рост заболеваемости связан со снятием ограничений по COVID-19. Также влияет циркуляция патогенов, таких как микоплазма пневмония – бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста. Она активна с мая.

Кроме того, с октября в стране циркулируют грипп, респираторно-синцитиальный вирус (вызывает инфекции дыхательных путей) и аденовирус (вызывает острые респираторные заболевания).

Китайское бюро ВОЗ заявило, что запрашивать информацию об увеличении количества респираторных заболеваний и сообщать о кластерах пневмонии у детей является «рутинной практикой».

«Это просто относительно большой сезонный всплеск, возможно, частично из-за случайности, а отчасти из-за того, что существует определенный «долг иммунитета» после меньших зимних всплесков за последние три года», – сказал Бен Коулинг, эпидемиолог из Университета Гонконга .

Ввиду имеющейся информации ВОЗ не рекомендует отказываться от поездок и торговли, поскольку она следит за ситуацией вместе с властями Китая.