Швейцария предоставит $113 млн Украине на гуманитарное разминирование

CentralAsia (CA) - Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование.

«Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)», - цитирует Берсе РИА Новости.

Ранее министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями.