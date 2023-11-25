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Швейцария предоставит $113 млн Украине на гуманитарное разминирование

CentralAsia (CA) -  Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование.

«Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)», - цитирует Берсе РИА Новости.

Ранее министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями.

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