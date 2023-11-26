Монгольская бильярдистка завоевала бронзовую медаль на ЧМ в Дохе
CentralAsia (MNG) - В Дохе завершился чемпионат мира по снукеру. Чемпионат проходил с 5 по 24 ноября 2023 года.
Монгольская бильярдистка Нарантуяа Баярсайхан успешно выступила и завоевала бронзовую медаль среди женщин в категории с шестью красными.
В этой категории Видья Пиллаи (Индия) завоевала золотую медаль, а также другая индийская спортсменка Анупама Рамачандран выиграла серебряную медаль.
источник: middleasiannews.com
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