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Монгольская бильярдистка завоевала бронзовую медаль на ЧМ в Дохе

CentralAsia (MNG) -  В Дохе завершился чемпионат мира по снукеру. Чемпионат проходил с 5 по 24 ноября 2023 года.

Монгольская бильярдистка Нарантуяа Баярсайхан успешно выступила и завоевала бронзовую медаль среди женщин в категории с шестью красными.

В этой категории Видья Пиллаи (Индия) завоевала золотую медаль, а также другая индийская спортсменка Анупама Рамачандран выиграла серебряную медаль.

источник: middleasiannews.com

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