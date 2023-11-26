Почетное консульство Монголии открылось в Торонто

CentralAsia (MNG) - В ходе своего официального визита в Канаду министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла участие в церемонии открытия Почетного консульства Монголии в Торонто 21 ноября 2023 года.

На церемонии присутствовали генеральные консулы других стран в Торонто, почетные консулы, бизнес-делегаты и монголы. Участников приветствовали исполнением Морин Хуур (скрипка из конской головы), традиционной монгольской длинной песни, Хөөмий (горловое пение) и похвалами.

Брайон Уилферт, почетный консул Монголии в Торонто, столице провинции Онтарио, вступил в должность в июле 2023 года. Помимо Онтарио, Монголия имеет почетных консулов в канадских провинциях Квебек, Альберта и Британская Колумбия.

20 ноября 2023 года министр иностранных дел г-жа Батцэцэг также встретилась с представителями монголов, проживающих в провинциях Оттава и Монреаль.

На встрече министр иностранных дел г-жа Батцэцэг обменялась мнениями с представителями и представила политику и деятельность правительства Монголии для монголов, проживающих за рубежом. Г-жа Батцэцэг подарила учебники, путеводители и другие сопутствующие книги монгольским школам в Канаде. В Канаде проживает около 2300 граждан Монголии, большинство из них проживают в крупнейших городах страны, включая Оттаву, Торонто, Монреаль, Калгари и Ванкувер.

источник: MAN

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