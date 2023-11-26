Национальная библиотека Монголии оцифровала более двух миллионов страниц сутр

CentralAsia (MNG) - В Национальной библиотеке Монголии (НБМ), крупнейшей и старейшей библиотеке страны, хранится более трех миллионов книг и публикаций. Более миллиона томов коллекции на монгольском, тибетском, китайском и маньчжурском языках представляют собой редкие и ценные книги, сутры и рукописи, имеющие решающее значение.

С 2018 года более 2 миллионов страниц сутр на тибетском языке были оцифрованы в результате проекта, совместно реализованного НБМ и Библиотекой азиатского наследия.

Являясь глобальной некоммерческой организацией, Библиотека азиатского наследия обеспечивает сочетание технологий, научных исследований и партнерства для поиска, сохранения в цифровом формате и защиты бесценной мировой культурной литературы. Библиотека азиатского наследия в настоящее время сотрудничает с семью предприятиями по сохранению, расположенными в Монголии, Непале и Индии.

О ходе текущего проекта в НБМ было представлено 23 ноября в НБМ, где были представлены технологии и опыт работы.

источник: middleasiannews.com

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