Зеленский сообщил, что Украина получит военные корабли для охраны судов с зерном в Черном море

CentralAsia (CA) - Западные партнеры предоставят Украине военные корабли для обеспечения безопасности судов, которые перевозят зерно в Черном море. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine в Киеве.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать суда в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста «Украинской правды».

По словам лидера Украины, Одесская область будет защищена дополнительными системами ПВО, о которых Украина уже договорилась с партнерами.

«Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Скоро этот регион будет защищен очень мощным ПВО. Нам важны не только суда, но и люди, которые там живут», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что для Украины появление «зернового коридора» без участия России стало одним из крупнейших достижений за год.