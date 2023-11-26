Минобороны РФ сообщило о 20 сбитых дронах над четырьмя регионами

CentralAsia (CA) - Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах — Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях, сообщило Минобороны России.

Ведомство спустя полтора часа уточнило, что средства ПВО сбили еще девять украинских беспилотников в этих четырех регионах.

О том, что система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Карачевским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз. Он отметил, что оперативные службы работают на месте падения дронов. Позже Богомаз добавил, что система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника в Брянском районе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько беспилотников не только в Брянской, но и в Тульской и Калужской областях. Он отметил, что дроны уничтожили в небе над Наро-Фоминском, который расположен на юго-западе Московской области, и над Одинцовским городским округом, граничащим со столицей на востоке.

Спустя 35 минут Собянин добавил, что система ПВО сбила еще один беспилотник в Подольске на юге Московской области. Он отметил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительной информации, нет. Еще один дрон уничтожили в Раменском городском округе, который находится в 51 км от столицы.