Паспорт для дерева: Президент Узбекистана подписал указ об эксперименте

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о паспортизации деревьев в Ташкенте. Инициативу запустят в качестве эксперимента согласно общенациональному проекту «Яшил макон».

Паспортизация деревьев на территории столицы Узбекистана пройдёт в три этапа:

первый этап (до 1 марта 2024 года) – полная инвентаризация имеющихся деревьев, за исключением деревьев на территории индивидуального жилья);

второй этап (до 1 ноября 2024 года) – формирование базы данных, отображающей вид, возраст, высоту, состояние и координаты расположения деревьев, выявленных в результате инвентаризации;

третий этап (до 31 декабря 2024 года) – формирование на электронной платформе "Яшил макон" на основе базы данных паспорта каждого дерева и присвоение ID-номера.

По итогам эксперимента планируют ввести паспорта деревьев и в других регионах республики.