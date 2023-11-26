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Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, - Путин
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Россия в рамках создания общей системы противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит Кремль.

«Что касается Таджикистана (...), мы уже поставили Таджикистану два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно до конца года выпустить соответствующее распоряжение», - сказал Путин на совещании с членами кабинета министров.

Путин также рассказал, что вопросы обеспечения безопасности, включая создание системы ПВО ОДКБ, обсуждались в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября в воде официально визита президента РТ в Москву.

Зенитная ракетная система С-300 предназначена для обороны от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного.

Система оснащается ракетой 40Н6 с дальностью действия до 380 километров. Ракета способна уничтожать малозаметные самолеты на большом расстоянии, а также низколетящие (на высоте до пяти метров) аппараты на загоризонтных дистанциях.

Средняя стоимость ракетного комплекса С-300 160 млн долларов.

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