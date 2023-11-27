ГКР Монголии присоединяется к сети «Демократия, права человека и мир»

CentralAsia (MNG) - Государственная комиссия по реабилитации Монголии (ГКР) присоединилась к Сети «Демократия, права человека и мир» во время заседания, организованного Азиатским культурным центром (АКЦ) 23 ноября 2023 года.

Встреча представителей Сети демократии, прав человека и мира прошла в городе Кванджу, Южная Корея, который считается колыбелью демократии.

Сеть предоставит возможности для обмена опытом и передовой практикой стран со схожей историей репрессий, направленной на просвещение людей, рассказ о репрессиях в Монголии странам Азии, а также реализацию совместных проектов и мероприятий.

В ходе встречи, организуемой в четвертый раз, представители и официальные лица стран со схожей историей репрессий, включая Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Монголию и Южную Корею, обменялись мнениями и выразили свои позиции и мнения о действиях по обеспечению демократии, прав человека и мир.

Учитывая значение Демократического движения студентов в Кванджу, состоявшегося 18 мая, в области прав человека и мира в качестве отправной точки, Сеть «Демократия, права человека и мир» стремится создать демократическую сеть и платформу в Кванджу к 2030 году.

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