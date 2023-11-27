Монгольский ансамбль «Морин Хуур» выступил с концертом в зале Шанхайского симфонического оркестра Jaguar

CentralAsia (MNG) - 26 ноября, посланник культуры Монголии, государственный филармонический оркестр-ансамбль «Морин Хуур», недавно награжденный орденом «Чингис хаан» выступил с концертом «Монголия - прескрасная страна» в Шанхайском симфоническом концертном зале Jaguar.

Концерт был уникален тем, что в программу вошли 13 народных и классических произведений, и это будет первый концерт, который пройдет в Шанхае, самом быстрорастущем городе мира, крупном торговом, экономическом, финансовом и культурном центре.

Зал Шанхайского симфонического оркестра Jaguar — это элегантный, современный концертный зал на 1200 мест, расположенный в районе Сюйхуэй и резиденция Шанхайского симфонического оркестра. Здесь также выступают небольшие классические группы, такие как камерные оркестры, квартеты, а также отдельные инструменталисты и певцы. Jaguar был построен в 2014 году. В расписании почти еженедельные концерты по разумной цене, привлеченные активным сообществом музыкантов, которые регулярно там выступают. Здесь прошли лучшие выступления из более чем 100 стран.

Одной из важных целей комплекса мероприятий по национальным ценностям является популяризация и распространение традиционного наследия, культуры и искусства Монголии в мире. Министерство иностранных дел и дипломатические представительства Монголии за рубежом создали все возможности для того, чтобы концерты с необычными мелодиями морин хуура прозвучала на сценах знаменитых театров более чем в 30 зарубежных стран.

В 2023 году монгольский государственный ансамбль «Морин Хуур», названный в честь этого инструмента, отметил свое 31-летие. В соответствии с постановлением правительства в 1992 году был создан государственный ансамбль «Морин Хуур» с важной целью ознакомления с монгольской культурой, кочевой жизнью, историей, традициями посредством игры на народных инструментах. Ансамбль состоит из традиционных моринхуристов, ятагистов и более 30 профессиональных исполнителей этно-джаза со своеобразным колоритом, несущих свою благородную миссию – ознакомить мир с фантастической музыкой настоящих монгольских кочевников.

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