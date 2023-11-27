В Монголии 2024 год объявлен годом защиты Мазаалай

CentralAsia (MNG) - Руководство Министерства окружающей среды и туризма встретилось с исследователями во главе с доктором Одбаяром Тумэндэмбэрэлом и обменялось мнениями по вопросам сохранения мазаалай или гобийских медведей.

По этому поводу специалисты министерства подчеркнули, что к ним поступают и консолидируются предложения по утверждению постановления правительства по снижению проблем среды обитания диких животных, расширению их среды обитания, обеспечению устойчивого роста популяции и сделать их известными на национальном и международном уровнях.

Приказом министра окружающей среды и туризма 2024 год объявлен «Годом защиты Мазаалаи». В связи с этим в бюджете на защиту гобийских медведей в следующем году заложено 1 миллиард тугриков. Также начата работа по разработке плана защиты животных.

Важно обеспечить участие исследователей в сохранении мазаалай и консолидировать исследования и статистику в этой области. Таким образом, стороны договорились, что будут условия для разработки научно обоснованного плана сохранения. Кроме того, приглашенный исследователь из Государственного университета Бойсе, США, доктор Одбаяр работает в Монголии в связи с улучшением защиты медведей гоби.

Справка: мазаалай - это гобийский медведь.

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