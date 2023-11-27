День устойчивого кашемира повышает осведомленность об экологически чистом животноводстве

CentralAsia (MNG) - Монгольская платформа устойчивого кашемира при ПРООН и проект «Улучшение адаптивного потенциала и управления рисками сельских сообществ в Монголии» (ADAPT), финансируемый Зеленым климатическим фондом, совместно организовали первое в истории мероприятие «День устойчивого кашемира-2023». Мероприятие состоялось в Улан-Баторе, на котором собрались правительственные чиновники, представители частного сектора, пастухи и кооперативы, академия, международные организации и покупатели, чтобы обсудить важность устойчивого кашемира и усилия Монголии по повышению экологичности кашемира.

На мероприятии обсуждались цели и приоритеты правительства Монголии по адаптации и смягчению последствий изменения климата, а также требования и важность устойчивого и экологически чистого животноводства. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности общественности об экологически чистом и устойчивом кашемире, поддержку сотрудничества между заинтересованными сторонами и продвижение лучших устойчивых практик отрасли.

Сектор кашемира жизненно важен для Монголии, поскольку он обеспечивает средства к существованию примерно одного миллиона скотоводов-скотоводов и представляет глобальный бренд Монголии. Скотоводы производят около 80 процентов продукции сельскохозяйственного сектора страны, играя ключевую роль в диверсификации экономики. На мероприятии также были отмечены лучшие пастухи, пастушеские организации, кооперативы и производители кашемира, добившиеся прогресса в соблюдении политики устойчивого развития и стандартов устойчивого кашемира в Монголии в восьми категориях.

Заинтересованные стороны цепочки поставок кашемира, такие как представители пастухов, кооперативов, национальных и международных кашемировых фабрик и эксперты отрасли, а также представители Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Министерства окружающей среды и туризма, обсудили политику, цели, и проблемы устойчивого кашемира и животноводства, адаптированные к изменению климата, и продемонстрировали передовой опыт отрасли.

Монгольская платформа устойчивого кашемира — это совместный зонтичный механизм, созданный для поддержки и укрепления доверия и лидерства в целях ускорения долгосрочного устойчивого развития кашемировой промышленности и разъяснения обязанностей заинтересованных сторон. Платформа работает над выявлением и реализацией мер по устранению основных причин, ограничивающих устойчивое развитие монгольской кашемировой промышленности.

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