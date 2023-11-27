Монгольская спортсменка стала двукратной чемпионкой мира по памяти и занимает первое место в мировом рейтинге. Фото

CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены по памяти заняли первое место во всех возрастных группах.

С 24 по 26 ноября в Мумбаи, Индия, прошел «Чемпионат мира по памяти», организованный Международной федерацией памяти.

Из 780 спортсменов из 13 стран, принявших участие в чемпионате, монгольские спортсмены лидировали во всех возрастных категориях.

В младшей возрастной разряде Гэгээн-оюун Мөнхбат, в молодежном разряде Уурийнцолмон Энхжаргал и во взрослой категории Тэнуун Тамир заняли первое место.

Кроме того Тэнуун Тамир стала двукратной чемпионкой мира по памяти.

В 2022 году Тэнуун безошибочно запомнила 624 цифры за 5 минут в категории «Скорость чисел», стала рекордсменкой мира и будет занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Мировой рекорд этого вида ранее принадлежал китайскому спортсмену с 616 цифрами, Тэнуун обновляла его через 3 года.

источник: middleasiannews.com

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