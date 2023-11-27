Монгольская спортсменка стала двукратной чемпионкой мира по памяти и занимает первое место в мировом рейтинге. Фото

CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены по памяти заняли первое место во всех возрастных группах.
С 24 по 26 ноября в Мумбаи, Индия, прошел «Чемпионат мира по памяти», организованный Международной федерацией памяти.
Из 780 спортсменов из 13 стран, принявших участие в чемпионате, монгольские спортсмены лидировали во всех возрастных категориях.
В младшей возрастной разряде Гэгээн-оюун Мөнхбат, в молодежном разряде Уурийнцолмон Энхжаргал и во взрослой категории Тэнуун Тамир заняли первое место.
Кроме того Тэнуун Тамир стала двукратной чемпионкой мира по памяти.
В 2022 году Тэнуун безошибочно запомнила 624 цифры за 5 минут в категории «Скорость чисел», стала рекордсменкой мира и будет занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Мировой рекорд этого вида ранее принадлежал китайскому спортсмену с 616 цифрами, Тэнуун обновляла его через 3 года.
источник: middleasiannews.com