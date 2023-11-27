Популяция находящихся под угрозой исчезновения монгольских сайгаков увеличилась

CentralAsia (MNG) - По данным Всемирного фонда природы (WWF-Mongolia), численность монгольских антилоп-сайгаков, находящихся под угрозой исчезновения, увеличилась до более чем 15 500 особей.

«В этом году популяция монгольских сайгаков увеличилась как минимум до 15 540 особей. Также с 2018 года не зафиксировано случаев незаконной охоты на монгольских сайгаков», — говорится в сообщении WWF-Mongolia.

В начале 2000 года популяция этого вида сократилась до 750 особей из-за ряда факторов, таких как инфекционные заболевания, суровые погодные условия и браконьерство.

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