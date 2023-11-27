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Премьер Израиля посетил Газу. Фото
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и заявил, что война против палестинского движения ХАМАС будет продолжена, сообщила его канцелярия.

«Мы будем продолжать до конца — до победы. Ничто нас не остановит», — сказал он.

Премьер-министр посетил анклав с руководством военного штаба Израиля, поговорил с командирами и бойцами армии. Как сообщает его канцелярия, премьер также посетил один из обнаруженных в Газе подземных туннелей ХАМАС,

«У нас три цели в этой войне: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех наших похищенных и гарантировать, чтобы Газа больше никогда не была угрозой государству Израиль», — отметил Нетаньяху.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября.

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