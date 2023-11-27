В Антарктиде начал движение к Южному океану айсберг, площадь которого в три раза превышает Нью-Йорк. Видео

CentralAsia (CA) - Самый большой и старейший в мире айсберг под названием А23а начал движение в Антарктиде впервые за более чем три десятилетия. Его площадь составляет почти 4000 кв км, что примерно в три раза превышает размер Нью-Йорка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ученых.

Сообщается, что с момента откола от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году айсберг, на котором когда-то располагалась советская исследовательская станция, оказался на мели в море Уэдделла. Судя по недавним спутниковым снимкам, айсберг весом почти в триллион тонн быстро дрейфует мимо северной части Антарктического полуострова под воздействием сильных ветров и течения.

По словам гляциолога Британской антарктической службы Оливера Марша, движущийся айсберг такого размера является редкостью, поэтому ученые будут внимательно следить за его траекторией. A23a, скорее всего, попадет в Антарктическое циркумполярное течение, которое понесет его к Южному океану по пути, известному как «аллея айсбергов».

«Со временем он, вероятно, просто стал немного тоньше и приобрел дополнительную плавучесть, которая позволила ему оторваться от дна океана и плыть по океанским течениям», - сказал Марш.

По словам ученого, A23a может снова сесть на мель у острова Южная Георгия, что создаст проблему для дикой природы Антарктиды. Миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в окружающих водах, но айсберг может стать препятствием.

В 2020 году еще один гигантский айсберг под названием А68 вызвал опасения угрозой столкновения с Южной Георгией, нарушая жизнь на морском дне и перекрывая доступ животных к пище. Катастрофы не случилось, поскольку айсберг распался на более мелкие куски. Такая судьба может ждать и A23a.

«Айсберг такого масштаба может жить довольно долгое время в Южном океане, даже несмотря на то, что там намного теплее, и он может продвинуться дальше на север, в сторону Южной Африки, где будет мешать судоходству», - добавил Марш.

World's largest iceberg breaks free, heads toward Southern Ocean https://t.co/MD2UKvokQS pic.twitter.com/miYaSoebPj — Reuters (@Reuters) November 25, 2023