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В США в тюрьме ранили бывшего полицейского, осуждённого за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть вызвала протестное движение Black Lives Matter
Джордж Флойд, Дерек Шовин
Джордж Флойд, Дерек Шовин

CentralAsia (CA) -  В тюрьме штата Аризона бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, получил ножевое ранение, сообщает CNN со ссылкой на офис генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона.

«Мне грустно слышать, что Дерек Шовин стал жертвой насилия. Он был должным образом осужден за свои преступления и, как любой заключенный, он должен иметь возможность отбывать наказание, не опасаясь возмездия или насилия», — прокомментировал случившееся Эллисон, добавив, что Шовин находится в стабильном состоянии.

По данным Федерального бюро тюрем, нападение на Шовина произошло примерно в 12:30 по местному времени. Телеканал Sky News пишет, что на бывшего полицейского напал сокамерник. По словам источника канала, в результате нападения Шовин получил «серьезное ранение». «Ожидается, что он выживет», — добавил источник. О серьезности ранения также сообщает The Washington Post.

При этом адвокат бывшего полицейского Грег Эриксон сообщил СМИ, что ему пока не удалось связаться со своим подзащитным. Кроме того, в Федеральном бюро тюрем адвокату не сообщили подробностей произошедшего или информации о состоянии Шовина.

Дерек Шовин был приговорен к 21 году лишения свободы по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания. Полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. Его смерть спровоцировала серию массовых выступлений против расовой дискриминации, известных как Black Lives Matter. Акции протеста в некоторых случаях перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.

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