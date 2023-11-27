К концу ноября 2023 года численность населения Монголии достигнет 3,5 млн, - Нацстатком

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что к концу ноября 2023 года численность населения Монголии достигнет 3,5 млн человек. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Национального статистического комитета страны.

«Расчет был сделан на основе данных о рождаемости и смертности за первые 10 месяцев 2023 года», — отмечается в официальном сообщении.

Монголия, имеющая площадь 1 564 116 кв км и население, превышающее 3,4 млн человек, относится к маленьким странам по численности населения. При этом люди в возрастной группе от 15 до 64 лет составляют около 65% от общей численности населения страны.

Согласно данным Национального статистического комитета страны, население Монголии составляло 1 млн человек в 1962 году, 2 млн человек — в 1988 году и 3 млн человек — в 2015 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения