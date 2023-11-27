Монгольский богатырь завоевал Кубок Императора на острове Кюсю

CentralAsia (MNG) - Кубок Императора Японии в сотый раз достался уроженцу Монголии.

Озэки Кирисима или Лхагвасурэн Бямбачулуун завоевал Кубок Императора на Ноябрьском басё в Международном центре города Фукуока. И он установил личный рекорд, одержав за пятнадцать турнирных дней тринадцать побед.

27-летний монгольский богатырь вышел на поединок против озэки Такакэйсё после того, как восьмой маэгасира Запада Атамифудзи уступил сэкивакэ Котоновака, но не позволил себе расслабиться. После короткого обмена толчками Кирисима раскрылся вправо и «провалил» соперника.

В январе Лхагвасурэн может заслужить титул йокодзуна. Председатель Комитета судей ояката Садогатакэ предположил, что вопрос о присуждении 27-летнему монгольскому богатырю высшего звания профессионального сумо будет поднят, если Кирисима продемонстрирует борьбу такого же качества.

источник: middleasiannews.com

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