В Ташкенте на концерте Jah Khalib произошла давка. Видео

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте из-за действий мошенников, продававших поддельные билеты на концерт Jah Khalib, образовалась давка.

Как пишет «Газета.uz», на концерт не смогли попасть тысячи людей.

«В результате у Humo Arena скопилась негодующая толпа поклонников казахстанского рэпера. Позже ситуация накалилась и переросла в давку и беспорядки», — говорится в сообщении.

Нацгвардия Узбекистана прокомментировала ситуацию и заявила, что нарушителей порядка оперативно выводили за пределы арены в безопасное место.

В Нацгвардии сообщили, что граждане приобрели более 10 тысяч электронных билетов на концерт. Сотрудники сайта по продаже билетов «iTicket» проверяли билеты посетителей по QR-коду через специальный сканер.

«Несмотря на то, что все места [во дворце] уже были заняты, более тысячи граждан остались снаружи и выразили желание войти, создав искусственное скопление своими действиями. Стоит отметить, что выявлены случаи повторного предъявления электронных билетов на входе. Само собой, граждан с такими билетами не пускали через контрольно-пропускной пункт», — говорится в сообщении.

Как сообщается, никто не пострадал. В Нацгвардии изучат инцидент и сообщат о результатах проверки в ближайшее время.