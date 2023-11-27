Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан, - La Tribune

CentralAsia (KZ) - Французская авиакомпания Dassault Aviation ведет работу по возможным поставкам истребителей Rafale в Казахстан и Узбекистан, сообщает La Tribune со ссылкой на источники.

По информации французского издания, поставки военных самолетов были одной из тем во время визита президента Эммануэля Макрона в Астану и Ташкент в начале ноября.

«Несколько источников подтвердили, что компания Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно искала выход на эти две центральноазиатские страны, с которыми Франция желает углубить свои двусторонние отношения», — пишет La Tribune.

По данным издания, Узбекистан может приобрести до 24 истребителей. Вместе с тем, не исключено, что Ташкент будет рассматривать и самолеты производства других стран. Казахстан также намерен обновить парк боевых самолетов, однако перспективы поставки истребителей Rafale в эту страну «кажутся более отдаленными», отмечается в статье.

Между тем, в Министерстве обороны Казахстана сообщили «Курсиву», что данная информация «не соответствует действительности».

Rafale – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation.

Самолет совершил первый полет в июле 1986 года и был принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году.

Rafale имеет пушечное и ракетное вооружение. Может переносить ракеты класса воздух-воздух: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Мажик II. А также воздух-поверхность: ASMP и ASMPA средней дальности с ядерной боевой частью.

Кроме Франции, самолет находится на вооружении Египта, Индии, Катара и Греции.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана. По итогам визита в эту республику телеканал France24 также сообщал, что Париж поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400, чтобы «укрепить суверенитет» этой страны.

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