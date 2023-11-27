Чёрная пятница — главное событие для шопоголиков. Как мода влияет на мир и климат?

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CentralAsia (CA) - Популярная акция «черная пятница» в этом году прошла 24 ноября. Это масштабная распродажа, которая охватывает все от бытовой техники до одежды и косметики и проходит в последнюю пятницу ноября. В акции принимают участие известные бутики и бренды, крупные маркетплейсы.

На модную индустрию приходится 6% выбросов парниковых газов и 10–20% пестицидов, а также 20–35% микропластика, попадающего в мировой океан. Это подтверждается в докладе McKinsey&Company и Business of Fashion «Ситуация в индустрии моды в 2020 году», сообщает ООН.

Модная индустрия, а именно популярная в последние 20 лет быстрая мода, оказывает негативное влияние на окружающую среду. Быстрая мода — это массовое производство дешевой, некачественной одежды.

Она производит до 150 млрд единиц одежды в год. Это означает, что среднестатистический человек покупает как минимум 20-25 новых предметов одежды в год. Это на 400% больше, чем производство текстиля 20 лет назад.

По данным благотворительной организации по сбору текстильных отходов TRAID, среднестатистический предмет одежды надевают всего десять раз, прежде чем его выбрасывают.

По данным Фонда Эллен Макартур, текстильная промышленность использует порядка 93 млрд кубометров воды в год — этого хватит, чтобы наполнить 37 млн олимпийских бассейнов. Такой уровень потребления воды особенно сказывается на сухих регионах.

Пустыня Атакама в Чили — одно из самых засушливых мест Земли, предполагается, что в период с 1570 по 1971 годы здесь не выпало ни капли дождя. Столь экстремальные условия привели к высокой концентрации соли в почве и низкому содержанию органических веществ. В среде обитает микробное сообщество. Их изучение весьма ценно для науки: поняв, почему и как микроорганизмы приспособилось к выживанию, будет понятно, что искать на Марсе и подобных планетах. Кроме того, наличие ясного неба над пустыней делают это место уникальным для наблюдений за космосом. Сегодня пустыня превращается в мировую помойку. Ежегодно в чилийский порт (Икике – зона свободной беспошлинной торговли) судами доставляется более 59 000 тонн ненужных вещей, ранее произведённых в США, Европе, Азии. Из них как минимум 39 000 тонн попадает на свалку в пустыне Атакама, где бедняки ищут для себя обновки или товар на продажу.

В 2018 году ООН учредила Хартию индустрии моды для борьбы с изменением климата. На данный момент среди участников 130 компаний и 40 организаций, входящих в цепочки поставок, включая, в том числе, такие бренды как Burberry, H&M, Kering, Chanel, «Nike» и Puma, а также такие поставщики как Crystal Group, TAL Apparel и другие. Хартия призывает компании вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году, а также взять на себя обязательство выйти на нетто-нулевую эмиссию не позже 2050 года. Среди других обязательств, включенных в Хартии, входят использование 100% электричества из возобновляемых источников энергии к 2030 году, применение экологичного сырья и постепенный отказ от угля в цепочках поставок к 2030 году.

Проблема переработки отходов имеет глобальный характер, а вот поиски ее решения в каждой стране свои собственные. В Германии переработка мусора затрагивает 48% всех коммунальных отходов, в Италии – 26%, во Франции – 22%.