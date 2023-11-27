Расстройство или новый тренд. Почему люди добровольно желают стать инвалидами? - исследование

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CentralAsia (CA) - Крайне редкое встречавшееся еще недавно психическое расстройство, называемое трансинвалидностью, приобрело на Западе масштабы эпидемии. Здесь это новый тренд. Люди специально себя травмируют, пишет Fox News.

Трансинвалидность — психическое расстройство, при котором в целом здоровые личности чувствуют постоянное желание иметь конкретную физическую инвалидность. В 2004 году профессор клинической психиатрии Колумбийского университета Майкл Ферст опубликовал исследование под названием «Стремление к ампутации конечности: парафилия, психоз или новый тип расстройства личности», где предложил термин для этого состояния – расстройство восприятия целостности тела (Body Integrity Identity Disorder)(BIID).

Страдающие синдромом BIID чувствуют себя некомфортно с частью своего тела, например, конечностью и убеждены, что удаление или обездвиживание этой части тела избавит их от дискомфорта. Страдающие этим синдромом могут иметь обостренное чувство зависти к инвалидам-ампутантам. Они могут притворяться инвалидами-ампутантами, как на публике, так и приватно.

В своем иследовании Майк Ферст заключил: «Наиболее распространенной причиной, по которой сообщалось о желании ампутации, было ощущение субъекта, что это исправит несоответствие между анатомией человека и ощущением его или ее «истинного» я (идентичности). Ни один из них не был бредовым. Для всех испытуемых, кроме одного, возраст начала заболевания приходился на детство или раннюю юность. У тех, кто проходил психотерапию или медикаментозное лечение, интенсивность желания ампутации не изменилась. Шесть испытуемых, которым была проведена ампутация в желаемом месте, сообщили, что после ампутации они чувствовали себя лучше, чем когда-либо, и больше не испытывали желания ампутировать».

Один из самых известных случаев намеренной инвалидности стал известен в 2015 году.

30-летняя жительница Северной Каролины настолько желала ослепнуть, что в отчаянии налила химический очиститель себе в глаза.

С самого детства Джуэл Шупинг не чувствовала себя полноценной: способность видеть казалась ей лишней. Она не просто хотела быть слепой, она чувствовала себя слепой.

И тот ее поддержал. Как утверждает сама женщина, лечащий врач выбрал анестетик для глаз, которым она воспользовалась перед тем, как закапать в глаза жидкость для прочистки труб. «Мне было настолько больно, что я чувствовала как горят мои глаза и как эта жидкость стекала по моей щеке, сжигая кожу. Но я думала о том, что скоро ослепну и все будет хорошо». Через 6 месяцев Джуэл полностью ослепла. Из-за побочных эффектов один глаз даже пришлось удалить.

По словам Майкла Ферста, за десятилетия своей практики он имел дело всего со 150 пациентами. А в рамках исследования Ферстом было опрошено 52 человек. Большинство из них оказались мужчины. Учёный из Канады Клайв Болдуин набрал для исследования BIID 37 человек.

Официально, намеренно стать инвалидом, ампутировать конечности без медицинских показаний запрещено. По этой причине люди с BIID подвергают свою жизнь опасности для достижения своих целей, а транс-сообщество настаивает, чтобы хирурги им в этом помогли.