Осадки и похолодание ожидаются в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 28-30 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега, также прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, на юге страны похолодает, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря. Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября на большей части страны, также ожидаются туманы, гололед, усиление ветра 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 м/с и с низовой метелью», - сообщают синоптики.

В южных регионах республики солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием: днем температура понизится до 0+12 градусов.

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