Новую железную дорогу начали строить из Казахстана в Узбекистан

CentralAsia (KZ) - В Туркестанской области Казахстана началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза — Мактаарал до границы с Узбекистаном, сообщает сайт премьер-министра республики.

Протяженность полотна составит 152 километра. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«Крупный инфраструктурный проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлен на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики. В рамках него будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу», — говорится в сообщении.

Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут — Мактаарал — государственная граница Узбекистана с выходом на станцию «Сырдарья». Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай — государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию.

Строительство новой железнодорожной линии позволит разгрузить станцию Сарыагаш и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог страны.

«Грузы, которые идут на Афганистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан, будут быстрее проходить по этой линии. Еще один эффект: ослабится напряжение на участке Сарыагаш — Ташкент. В последние годы там много грузов. При этом не все из них вовремя передаются, потому что этот стык не рассчитан на такой грузопоток. Он резко возрос в последние два-три года. Строительство поможет разгрузить этот основной участок и дать движение пассажирским поездам», — отметил на церемонии укладки первого звена железнодорожного полотна зампред правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов.

В свою очередь, глава правительства Казахстана подчеркнул, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.

Ранее руководство Казахстана не раз говорило о намерениях расширить транзитный потенциал республики. В частности, в середине ноября в Алматинской области началось строительство железнодорожной линии Жетыген — Казыбек бек в обход станции Алматы, призванной значительно сократить время транзита грузов из Китая в Европу и страны Центральной Азии.

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