В Наманганской области Узбекистана наблюдается вспышка кори

CentralAsia (UZ) - Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана прокомментировал сообщения о резком росте числа детей, заразившихся корью в Наманганской области.

В области создано 340 мест для стационарного лечения больных с подозрением на корь, из них 240 лечебных мест — в областной инфекционной больнице, 100 мест — в детском санатории «Бешкапа».

Сейчас в областной инфекционной больнице на лечении находятся 235 больных, пока свободно ещё 5 коек, в детском санатории проходят леченеи 20 пациентов старше двух лет, ещё 80 коек зарезервировано. Из 255 больных 62% — это дети в возрасте до 1 года, 25% — в возрасте 1−3 лет.

«Сегодня в регионе имеется достаточный запас диагностических средств, реагентов и вакцин», — отметили в комитете.

В Наманганская область передано 9500 доз вакцины против кори и краснухи, всего против кори привито 1936 детей согласно эпидемиологическим рекомендациям. В настоящее время в прививочных кабинетах лечебно-профилактических учреждений имеется запас из 310 доз вакцины против кори и краснухи.

Всего за 10 месяцев этого года в области официально подтверждено 735 случаев кори. Данные по другим регионам не приводятся. Для сравнения: в январе-июле по всему Узбекистане было зарегистрировано 164 случая этого заболевания.

По данным комитета, в ноябре за счёт госбюджета приобретено 3 миллионов доз вакцины против кори. Эти вакцины предназначены для вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, находящихся в группе риска и контактировавших с больным корью. Дозы распределяются по регионам Узбекистана.