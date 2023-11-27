В Украине завершили расследование крушения вертолета с главой МВД

CentralAsia (CA) - Государственное бюро расследований Украины завершило расследование причин падения вертолета Airbus H225, в результате которого погибли 14 человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский. По данным следствия, к катастрофе привели грубые нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По результатам расследования о подозрении в нарушении правил безопасности полетов вертолета сообщили:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и. о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Вертолет, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины, потерпел крушение 18 января над Броварами (Киевская область). Генпрокуратура Украины заявила, что при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о неблагоприятных погодных условиях над Броварами. Кроме того, Airbus H225 находился на дежурстве для реагирования на потенциальные ЧС в Киеве и области. Выполнять другие полеты он не должен был, а у самого экипажа не было допуска к полетам в сложных метеоусловиях.

Жертвами авиакатастрофы стали 14 человек. Все десять человек, которые находились на борту, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Еще четыре человека, в том числе ребенок, погибли на земле (вертолет упал возле здания детского сада).