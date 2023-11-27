В Минске проходит III Международный конгресс «Языковая политика стран СНГ»

CentralAsia (CA) - В городе Минск 27-29 ноября проходит III Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества независимых государств», сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

На мероприятии участники обсудят вопросы образовательной политики стран СНГ, современные методы обучения иностранным языкам в школах и высших учебных заведениях, интеграция цифровых технологий в преподавании иностранных языков, дистанционное обучение и другое.

Посол Кыргызстана в Беларуси, полномочный представитель при СНГ Эрбол Султанбаев отметил, что в Кыргызстане вопросам языковой политики уделяется большое внимание, в стране два языка имеют конституционный статус – кыргызский язык – имеет статус государственного языка и русский язык используется в качестве официального.

Посол также выразил убеждение в том, что в Кыргызстане наряду с этим придают большое значение развитию русского языка, который широко используется практически во всех сферах жизнедеятельности общества, и что необходимость и интерес к его изучению будут актуальными всегда.

⇳