Хирургия на большом экране: монгольские нейрохирурги успешно провели высокотехнологичные операции

CentralAsia (MNG) - Совершенствование медицинских технологий позволяет достичь максимального качества жизни.

Врачи отделения хирургии позвоночника Национального травматологического центра с помощью спинального эндоскопа CON MED 4K UHD и хирургических инструментов Bbraun успешно провели операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска L4/L5 и снятию давления на пораженный нерв.

Теперь, благодаря технологии разрешения 4K, монгольские хирурги смогут проводить лапароскопические операции более высокого качества, чем открытые. Способствовать этому будут такие функции, как сверхвысокое разрешение, расширенная цветовая гамма и увеличенная визуализация.

источник: middleasiannews.com

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