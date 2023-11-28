Китай ввел безвиз еще для шести стран. России среди них нет

CentralAsia (MNG) - С 1 декабря вступает в силу безвизовый режим для Испании, Италии, Нидерландов, Франции, ФРГ и Малайзии, сообщила официальный представитель МИД Мао Нин. На граждан РФ данный режим не распространяется.

«Китай решил расширить сферу действия одностороннего безвизового режима, чтобы облегчить перемещение людей между КНР и другими странами на благо интенсивного развития и поддержания высокого уровня открытости», — сказала Мао Нин.

Граждане смогут без оформления китайской визы совершать деловые и туристические поездки, навещать родственников и друзей в течение 15 дней. Безвизовый режим для этих стран действует до 30 ноября 2024 года.

Ранее КНР заключила соглашения о безвизе с Казахстаном, Арменией и Беларусью.

Кстати, с 30 марта 1989 года граждане Монголии могут, приехав в Китай, находиться в стране без визы в течение 30 дней, однако для поездки в Монголию гражданам Китая визу получить необходимо.

источник: middleasiannews.com

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