В Монголии будет создан Национальный комитет по поддержке агропромышленного комплекса

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел очередную «Утреннюю встречу» с представителями пищевой и сельскохозяйственной отраслей.

На встрече присутствовали представители фермеров, производителей мяса, молока и других продуктов питания, а также ветеринарных больниц, упаковочных и профессиональных ассоциаций.

Премьер-министр отметил, что продовольственный и сельскохозяйственный секторы имеют жизненно важное значение для содействия развитию Монголии, и проинформировал участников о действиях правительства по реформированию правовой базы этих секторов.

Правительство поддерживает производителей финансовыми ресурсами и налоговой политикой. Правительство предоставило льготные кредиты на сумму 667,3 миллиарда тугриков 1851 гражданину, предприятию и кооперативу, а уровень использования финансирования составляет 68 процентов. С увеличением льгот по молоку и расширением их охвата улучшилось снабжение жидким молоком. В 2023-2024 годах Правительство приняло решение не устанавливать лимит на экспорт всех видов мяса животных, и по словам премьер-министра Оюун-Эрдэнэ по состоянию на 15 ноября текущего года экспортировано 70 тысяч тонн мяса на сумму 260 миллионов долларов США, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Нам необходимо уделять особое внимание защите растений. На пшеницу приходится 80% посевных площадей Монголии. В будущем увеличение разнообразия сельскохозяйственных культур будет выгодно как с точки зрения эффективности, так и с экологической точки зрения. ДЧтобы комплексно решить этот вопрос, нам необходимо создать Агентство по защите растений», - рассказал Ренчинсэнгээ Цэрэннадмид, президент Национальной ассоциации монгольских змеледельцев.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что налоги играют важную роль в формировании доходов бюджета и регулировании государственной политики. Соответствующим органам было поручено изучить и проработать меры поддержки отечественных производителей посредством политики, например, поэтапно внести изменения в принципы тендерного отбора. Глава правительства напомнил о необходимости создания специализированного учреждения для активизации деятельности в сельскохозяйственном и продовольственном секторе. Он сообщил, что создаст Национальный комитет по поддержке продовольственного и сельскохозяйственного сектора на правительственном уровне и сам возглавит его.

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