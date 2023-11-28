Президент Монголии выступит Саммите мировых лидеров COP28

CentralAsia (MNG) - В ноябре-декабре 2023 года COP28 (28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата) примут Объединенные Арабские Эмираты. Всемирная конференция по климату пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа примет участие в Саммите мировых лидеров 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

На Саммите Хурэлсух Ухнаа намерен обратиться к лидерам государств и рассказать о том, как Монголия борется с изменением климата, опустыниванием. Также у него в планах несколько встреч с главами стран, включая ОАЭ, где и пройдет Саммит.

Чтобы оценить, каков прогресс мирового сообщества в плане защиты климата, делегаты предстоящей конференции COP включили в повестку дня так называемое «подведение итогов». Это подведение итогов («stocktake») представляет собой учет достигнутого на сегодняшний день прогресса, а также мер по сокращению выбросов парниковых газов и решению проблемы изменения климата. Эти итоги на конференции COP28 будут подводиться впервые. В ходе «stocktake» анализируются предыдущие усилия и результаты государств-участниц конвенции и других агентов с целью оценить прогресс в достижении климатических целей и определить необходимые шаги.

Уже ясно, что достижение Парижских климатических целей по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня все еще требует определенных усилий. Согласно информации Министерства иностранных дел, мир должен еще больше сократить выбросы и даже сократить их вдвое к 2030 году, чтобы эффективно сдержать климатический кризис.

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