Срок внедрения системы GSP+ Евросоюза в Монголии продлен на 4 года

CentralAsia (MNG) - 23 ноября 2023 года в онлайн-режиме состоялось заседание подкомитета по торговле и инвестициям при Совместной комиссии Монголии и Европейского Союза (ЕС).

На заседании подкомиссии стороны обменялись информацией о текущей экономической ситуации, торговой политике и инвестиционной среде.

В ходе встречи было объявлено, что ЕС принял решение продлить тарифные льготы, предоставленные Монголии, до 2027 года в рамках Общей системы преференций (GSP+), которая применяется к развивающимся странам, отвечающим условиям надлежащего управления и устойчивого развития.

В рамках общей системы скидок 7200 видов товаров, происходящих из Монголии, пользуются таможенно-тарифными скидками на европейском рынке, поэтому вышеуказанное решение важно для выхода монгольских производителей и бизнесменов на европейский рынок и увеличения видов и количества экспортируемых товаров.

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