экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Срок внедрения системы GSP+ Евросоюза в Монголии продлен на 4 года

CentralAsia (MNG) -  23 ноября 2023 года в онлайн-режиме состоялось заседание подкомитета по торговле и инвестициям при Совместной комиссии Монголии и Европейского Союза (ЕС).

На заседании подкомиссии стороны обменялись информацией о текущей экономической ситуации, торговой политике и инвестиционной среде.

В ходе встречи было объявлено, что ЕС принял решение продлить тарифные льготы, предоставленные Монголии, до 2027 года в рамках Общей системы преференций (GSP+), которая применяется к развивающимся странам, отвечающим условиям надлежащего управления и устойчивого развития.

В рамках общей системы скидок 7200 видов товаров, происходящих из Монголии, пользуются таможенно-тарифными скидками на европейском рынке, поэтому вышеуказанное решение важно для выхода монгольских производителей и бизнесменов на европейский рынок и увеличения видов и количества экспортируемых товаров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com