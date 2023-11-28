Улан-Батор будет сотрудничать с ООН для поддержки психологического здоровья школьников

CentralAsia (MNG) - Г-жа Номинчимэг Одсурэн, заместитель мэра столицы, отвечающая за социальный сектор, зеленое развитие и загрязнение воздуха и окружающей среды, сегодня приняла Эваристе Куасси-Комлан, постоянного представителя Детского фонда Организации Объединенных Наций в Монголии, и подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством Образование и культура и Детский фонд ООН.

В рамках меморандума стороны будут сотрудничать в сферах поддержки психического здоровья учителей, сотрудников и учащихся начальных школ и детских садов, защиты детей от насилия, эксплуатации, притеснений, издевательств, нарушений прав человека и вредных привычек в онлайн и других средах, а также поддержку полноценного питания учащихся.

«Планируется реализовать проект по улучшению питания и питания студентов столицы. Кроме того, психологическое здоровье является первой проблемой, с которой сталкиваются ученики, и дети выразили желание иметь в школе профессионального психолога и клуб, где они могли бы обсудить свои проблемы. В 20 процентах средних школ столицы нет психологов. Поэтому в наступающем году мы будем рады сотрудничеству в направлении поддержки психологического здоровья детей, обеспечения здоровой и приятной среды для обучения, реализации проектов и программ по расширению возможностей психологов», — сказала Номинчимэг.

Эваристе Куасси-Комлан, постоянный представитель Детского фонда ООН в Монголии, подчеркнул, что, поскольку психологические проблемы детей в Улан-Баторе растут, целесообразно реализовать программу, направленную на это.

«Детский фонд ООН проводит 6-7 исследований на национальном уровне, в том числе опросы по вопросам здоровья и здорового питания учащихся. В этом контексте также изучаются вредные привычки учащихся, насилие и издевательства, поэтому результаты исследования можно распространяться и использоваться в проектах и программах», — сказал он.

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