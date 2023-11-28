Поставки монгольского угля в Китай сократились

CentralAsia (MNG) - Поставки монгольского металлургического угля в Китай через сухопутный порт Гашуунсухайт — Ганцмод сократились за неделю до 12 ноября на фоне зимы, оказывающей давление на поставки угля, но в целом поставки с начала года остались резко выше, чем в прошлом году.

Ежедневные перевозки угля через порт Гашуунсухайт — Ганцмод достигли 951 грузовика, что на 9,7 процента меньше, чем за неделю, сообщила в последней заметке китайская консалтинговая компания Haitong International Securities. Но, несмотря на это, количество грузовиков, перевозивших уголь через Гашуунсухайт — Ганцмод, в период с января по ноябрь достигло 228 600, что более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Еще в 2019 году пандемия COVID-19 снизила объемы перевозок углем из Монголии через порт Гашуунсухайт — Ганцмод. Но с тех пор Монголия стала крупнейшим поставщиком угля в Китай, обогнав традиционно крупного поставщика Китая Австралию. Ожидается, что в ближайшем будущем поставки угля из Монголии в Китай сократятся из-за зимнего сезона, поскольку более низкие температуры влияют на погрузку и разгрузку, сообщили источники.

По мнению аналитиков Haitong, количество монгольских грузовиков, перевозящих уголь в Китай, может не превысить отметку в 1000 в ближайшем будущем.

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