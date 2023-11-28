Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия на два дня

- Азия и мир, политика
- 9:23, 28 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, позволяющих продлить перемирие в секторе Газа еще на два дня, теперь сроком окончания перемирия названо 29 ноября. Об этом официально заявили в МИД Катара, передает CNN.
Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что во время дополнительных двух дней перемирия ХАМАС обязуется отпустить еще 20 женщин и детей из числа заложников.
Представитель ХАМАС в разговоре с Reuters сообщил, что перемирие продлено «на тех же условиях, что и предыдущее».
Советник премьера Биньямина Нетаниягу Марк Регев подтвердил CNN, что договоренности о двухдневном продлении перемирия достигнуты, однако подчеркнул, что они вступят в силу только если ХАМАС выполнит свои обязательства в рамках первого четырехдневного перемирия и отпустит очередную группу заложников до конца понедельника, 27 ноября.
Режим прекращения огня в Газе начал действовать утром 24 ноября — согласно первоначальным договоренностям, он был четырехдневным. По соглашению, ХАМАС должен был отпустить 50 заложников, а Израиль — выпустить 150 палестинцев, находящихся в тюрьмах.