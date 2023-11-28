Общие доходы бюджета Монголии выросли на 40,2% по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - По итогам первых 10 месяцев 2023 года общий объем доходов и помощи государственного бюджета достиг 19,8 трлн тугриков, что на 5,7 трлн тугриков (40,2%) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем помощи по сбалансированному доходу достиг 19,0 трлн тугриков, увеличившись на 6,0 трлн (46,2%) трлн. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Сумма общих расходов и погашаемых чистых кредитов достигла 16,9 трлн тугриков, а сальдированный баланс показал прибыль в размере 2,1 трлн тугриков.

Общие налоговые поступления достигли 17,6 трлн тугриков, увеличившись на 5,7 трлн тугриков (47,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на что повлияло увеличение доходов от подоходного налога на 2,1 трлн тугриков (75,7%), а плата за пользование недрами увеличилась на 1,8 (2,5 раз) трлн тугриков, поступления по социальному страхованию – на 719,9 (30,4%) млрд тугриков, налог на добавленную стоимость – на 640,3 (20,4%) млрд тугриков. При этом акциз снизился на 73,8 (10,1%) млрд тугриков.

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