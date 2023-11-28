Массовое отравление детей в Узбекистане после приёма препарата йода: Задержали трех сотрудниц Минздрава

CentralAsia (UZ) - Три сотрудницы Министерства здравоохранения Узбекистана, включая главного эндокринолога ведомства, задержаны по делу о массовом отравлении детей йодосодержащим препаратом «Антиструмин». Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов в своем Telegram-канале.

В сообщении Абидова указаны только инициалы задержанных, однако после сравнения их должностей с указанными на ресурсах министерства, стало ясно, о ком именно идет речь, пишет «Фергана». 7 ноября правоохранители взяли под стражу заместителя директора по лечебной работе Республиканского центра эндокринологии, доктора медицинских наук, профессора, главного эндокринолога Минздрава Ферузу Хайдарову и заведующую лабораторией этого учреждения, старшего научного сотрудника, главного педиатра-эндокринолога Насибу Алимову.

16 ноября была задержана бывший начальник управления Минздрава по регулированию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования Хилола Ганиева.

Уточняется, что в отношении всех трех узбекистанок возбуждено дело:

по пункту «а» части 3 статьи 167 («Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере») Уголовного кодекса страны;

по пункту «а» части 2 статьи 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба») УК;

по части 1 статьи 257-1 («Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями») УК.

По решению Яшнабадского районного суда города Ташкента все задержанные женщины водворены в следственный изолятор.

Как пишет «Газета.uz», в этой связи представители Ассоциации врачей Узбекистана обратились к президенту страны Шавкату Мирзиёеву с просьбой изменить для находящихся в камере медиков меру пресечения на более мягкую.

В организации выяснили, что основная статья обвинения — хищение. Обратившись к независимым юристам, Ассоциация получила ответ, что в данном случае фигуранта могут привлечь к ответственности в случае хищения или растраты чужого имущества, вверенного подозреваемому.

«Однако бюджетные средства, выделенные на препарат йода, не были вверены женщинам-ученым, чьи фамилии были упомянуты выше, и не находились в их распоряжении. Потому что Министерство здравоохранения является прямым распределителем этих средств», — говорится в разъяснении юристов.

Коллеги задержанных отметили, что профессор Феруза Хайдарова считается одним из самых видных специалистов в эндокринологии, она почти 40 лет вносит вклад в обеспечение здоровья населения. Насиба Алимова и Хилола Ганиева, которая раньше работала проректором Фармацевтического института, также долгое время служили на благо отечественного здравоохранения и образования.

К тому же, 61-летняя Хайдарова — пенсионерка, а Ганиева — единственный кормилец в семье, сама воспитывающая сына-подростка.

«Поскольку за последние 20−25 лет не было случаев, чтобы медицинские работники скрывались от следствия и суда, мы считаем, что расследование может быть проведено в полном объеме, даже если в отношении врачей изберут другую меру пресечения», — написала Ассоциации врачей в адрес президента.

С 20 сентября в детсадах и школах Узбекистана была запущена программа йодизации с использованием «Антиструмина». Спустя два дня появилась информация о массовой госпитализации детей в Чустском районе Наманганской области. Большинству из них врачи диагностировали отравление. Позже поступили подобные сообщения из других регионов страны, число пострадавших превысило 600 человек.

Замглавы Минздрава Эльмира Баситханова заявила, что «основное подозрение связано с острой респираторной вирусной инфекцией». Вместе с тем выяснилось, что количество йода, содержащегося в «Антиструмине», значительно превышает суточную норму, положенную несовершеннолетним.

После инцидента Минздрав запретил использование данного лекарства, Генеральная прокуратура республики объявила, что по факту массового отравления детей заведено уголовное дело по статье 257-1 («Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями») УК. Отреагировал и президент Шавкат Мирзиёев: он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и поручил чиновникам взять ситуацию под особый контроль.

15 ноября министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов признал, что причиной массового отравления детей стала передозировка препаратом «Антиструмин».

«Газета.uz», изучив данные портала государственных закупок, выяснила, что Минздрав приобрел 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» у местного производителя Samo без какого-либо тендера. Общая сумма закупки составила 21,875 млрд сумов ($1,8 млн).