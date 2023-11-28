КНДР заявила, что ее спутник-шпион сделал фото Белого дома и Пентагона. Ким Чен Ын изучил снимки

CentralAsia (CA) - Северная Корея заявила, что ее военный спутник-шпион сделал фотографии Белого дома, Пентагона и атомных авианосцев, пришвартованных к военно-морской базе США.

Как пишет KCNA, лидер КНДР Ким Чен Ын просмотрел снимки в понедельник и вторник, когда получил оперативный отчет от пхеньянского Главного центра управления Национальной администрации аэрокосмических технологий (NATA).

Ему показали спутниковые фото Белого дома и Пентагона, сделанные в понедельник.

Отмечается, что спутник-шпион также сфотографировал военно-морскую базу Норфолк, судостроительный завод Ньюпорт-Ньюс и аэродром в Вирджинии.

Также, говорится в публикациях, на снимках были замечены четыре атомных авианосца ВМС США и британский авианосец.

При этом Северная Корея не обнародовала фотографии, сделанные ее спутником-шпионом.

22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел сделанные новым спутником-шпионом страны фотографии «главных целевых регионов», включая столицу Южной Кореи Сеул и города, где расположены военные базы США.