Изнасилование и аборт 12-летней девочки в Казахстане: Руководство и сотрудников отдела полиции наказали

CentralAsia (KZ) - Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана Арманбек Баймурзин признал непрофессионализм сотрудников полиции Сарысуского района в связи с произошедшим в Жанатасе изнасилованием 12-летней воспитанницы интерната, сообщает Kazinform.

Он сообщил, что сотрудник Сарысуского отдела полиции зарегистрировал факт изнасилования малолетней в мае 2023 года. Этот факт был известен руководству и педколлективу школы ещё в ноябре 2022 года. Они же направили девочку на аборт без ведома матери.

По факту недонесения о преступлении в отношении сотрудников учебного заведения и медицинских работников возбудили уголовное дело по статье 434 УК РК «Недонесение о преступлении».

«Здесь надо признать, что и наши сотрудники очень непрофессионально подошли к этому вопросу. Мы провели служебное расследование, привлекли к ответственности не только участковых инспекторов полиции, но и всё руководство Сарысуского отдела полиции. Такие вопросы надо жёстко пресекать и жёстко бороться», – сказал Арманбек Баймурзин.

Ранее сообщалось, что с заявлением об изнасиловании дочери в полицию обратилась мать. По подозрению в совращении семиклассницы арестовали 55-летнего мужчину, который работал охранником в детском саду «Айголек».

По данному факту зарегистрировали уголовное дело по статье 120 части 4 УК РК «Изнасилование в отношении малолетней», вина обвиняемого доказана, он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы, дело уже передали в суд.

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