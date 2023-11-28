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В 2023 году Узбекистан занял 7-е место в мире по получению грин-кард

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанские участники заняли 3 место по количеству побед после египтян и алжирцев.

Посольство США в Ташкенте объявило, что заняло 7-е место в мире по выдаче иммиграционных виз в течение программы DV-2023 (грин-кард).

Около 119 000 человек зарегистрировались с целью получения этой визы на 2023 год.

Узбекистанские участники заняли 3 место по количеству побед после египтян и алжирцев.

Регистрация на сезон 2024 года программы грин-кард проходила с 4 октября по 7 ноября 2023 года. Результаты будут опубликованы в начале мая 2024 года.

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