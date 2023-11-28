Вспышка кори в Казахстане: Власти не будут вводить карантин

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане не будут вводить ограничений в связи со вспышкой кори. Об этом на брифинге в правительстве сообщила заместитель председателя санитарно-эпидемиологичесокого комитета Минздрава Зауре Ахметова, пишет Orda.kz.

Она подчеркнула, что корь — вакционоуправляемая инфекция, поэтому ограничительные меры вводить не планируют.

«Мы держим ситуацию на контроле. Если в каком-либо организованном детском коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество непривитых детей превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации, будь это дошкольная организация, школа, вуз или колледж, будут приниматься меры по каждой организации индивидуально», - сказала Ахметова.

В Казахстане зафиксирована вспышка кори. Минздрав зарегистрировал 17 тысяч случаев заболевания в стране. 82 % — это дети, 83 % из них непривитые. В Шымкенте зафиксировали больше трех тысяч случаев кори. Также много случаев в Алматы и Жамбылской области. Там же большая загруженность больничных коек. 30 детей в реанимации в тяжелом состоянии. Из них 15 детей в возрасте до года.

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