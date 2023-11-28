МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Им запретят жениться и делать денежные переводы

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CentralAsia (CA) - МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для иностранцев, которые находятся в России, но, по разным причинам, не имеют законных оснований для пребывания в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта МВД РФ.

Документ предусматривает, что мигрантов могут включить в реестр контролируемого пребывания, если у них истек срок временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, они незаконно пересекли границу РФ или их визу и другие миграционные документы аннулировали.

Авторы законопроекта предложили ввести для них следующие ограничения: запрет на регистрацию юрлиц и ИП, на операции с недвижимостью, на покупку и продажу транспортных средств, а также на их регистрацию. Кроме того, МВД предлагает, чтобы нелегальные мигранты не могли водить машину, получать или менять водительское удостоверение, открывать банковский счет, переводить деньги и заключать брак.

Граждане, на которых распространят режим контролируемого пребывания, будут обязаны уведомлять власти о своем местонахождении, о смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. Если они нарушат ограничения, их могут депортировать или поместить в специальное учреждение.

В России находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них въехали в страну для работы, сообщила в начале ноября начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. В тройку лидеров стран по притоку трудовых мигрантов в Россию входят Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.