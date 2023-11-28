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Каникулы в вузах Узбекистана начнутся с 25 декабря

CentralAsia (UZ) -  Зимние каникулы для студентов государственных вузов и учащихся академических лицеев и учреждений профессионального образования Узбекистана начнутся с 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Каникулы продлятся до 7 января, учёба начнётся 8 января 2024 года.

«Для частных и негосударственных образовательных учреждений постановление носит рекомендательный характер. Время каникул они определяют самостоятельно, исходя из своих календарных планов», — сообщила «Газете.uz» пресс-секретарь министерства Назокат Абдукундузова.

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