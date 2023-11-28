Жену главу разведки ВСУ Кирилла Буданова отравили, - СМИ

CentralAsia (CA) - Супруга руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице, утверждает издание «Бабель», ссылаясь на источник в разведке.

«Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей», — сказал собеседник издания.

По его словам, ее госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния здоровья, а в больнице диагностировали поражение тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — утверждает источник «Бабеля».

Издание «РБК-Украина» также пишет, что жену Кирилла Буданова госпитализировали и диагностировали поражение тяжелыми металлами. Часть цитат собеседников издания совпадает.

Источник «РБК-Украины» добавил, что неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно». «Сейчас идет расследование касательно вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР Минобороны», — утверждает издание.

Вслед за этим в главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) официально подтвердили отравление жены своего руководителя Кирилла Буданова, сообщает «Радио Свобода».

Как сказал представитель разведки Андрей Юсов в комментарии «Свободе», появившиеся ранее во вторник сообщения СМИ соответствуют действительности.

Жена главы украинской военной разведки Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения, передает заявление Юсова «Свобода». Другие подробности он не сообщил.

Ранее то, что жена главы украинской разведки генерал-лейтенанта находится на лечении в больнице по подозрению на отравление тяжелыми металлами, Би-би-си подтвердил источник в ГУР.

В сообщениях СМИ не выдвигаются версии, стоит ли за предполагаемым нападением Россия.

Буданова родилась в 1993 году в селе Ставище Киевской области.