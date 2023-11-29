Абу-Даби приветствовал президента Монголии классическим монгольским письмом

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для участия во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. По приглашению шейха Мохамеда бен Заида Аль Нахайяна Президент Хурэлсух примет участие в саммите, который пройдет в стране 1-2 декабря 2023 года.

Когда президент прибыл 27 ноября в Абу-Даби, ОАЭ приветствовали президента Хурэлсуха, осветив самое высокое здание города Гербом Монголии и надписями классической монгольской вязью. Написано: «Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Тавтай морил!» — (Добро пожаловать, Президент Монголии!).

Президент Его Высочество шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян (справа) с президентом Монголии Хурэлсухом в Каср-эль-Бахре в Абу-Даби во вторник

Абу-Даби — столица ОАЭ, а также столица крупнейшего эмирата. Город является вторым по численности населения городом ОАЭ после Дубая. В 2023 году его население достигло 1,57 миллиона человек.

Монголия и ОАЭ установили дипломатические отношения 1 апреля 1996 года. 22 декабря 2021 года посол Монголии в ОАЭ Одонбаатар Шижээхуу вручил верительные грамоты в качестве первого посла-резидента.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения