Монгольские спортсмены по памяти произвели фурор: сборная Монголии – 4-кратный чемпион мира

CentralAsia (MNG) - 780 спортсменов из 13 стран, таких как Монголия, Германия, Норвегия, Дания, Япония и Индия, приняли участие в «Чемпионате мира по памяти», организованном «Международной федерацией памяти» в Мумбаи, Республика Индия, с 24 по 26 ноября. Победители были выбраны путем соревнований в 10 категориях, в которых проверялась зрительная и слуховая память.

Монгольские спортсмены вновь доказали, что монголы — лидеры мира по памяти

Монгольские спортсмены произвели фурор уже в самом начале соревнований, завоевав первые места во всех возрастных категориях.

12 спортсменов, представлявших Монголию, вместе с судьями и тренерами успешно выступили и завоевали 23 золота, 16 серебряных, 8 бронзовых медалей из возможных 90, или всего 47 медалей и 7 кубков.

Таким образом, монгольские спортсмены стали в командном составе «4-кратными чемпионами мира». Кроме того, в младшей возрастной разряде ГЭГЭЭН-ОЮУН Мөнхбат, в молодежном разряде УУРИЙНЦОЛМОН Энхжаргал и во взрослой категории ТЭНУУН Тамир заняли первое место.

Тэнуун стала двукратной чемпионкой мира по памяти по сумме очков после 10 категорий соревнований и занимает первое место в мировом рейтинге.

Интеллектуальный спорт в Монголии начал развиваться позже, но гораздо более быстрыми темпами, чем в любой другой стране. Этот вид спорта сейчас очень популярен во всем мире, как и Международные чемпионаты по памяти. Однозначно, монголы — лидеры в этом виде интеллектуального спорта.

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