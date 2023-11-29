Верховный лидер Ирана «обвинил» некоторые мусульманские страны в торговле с Израилем, среди них Казахстан

CentralAsia (KZ) - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил некоторые мусульманские страны в активной торговле с Израилем, среди них Казахстан. Об этом сообщается на сайте иранского духовного лидера.

Администрация Хаменеи расценивает публикацию как укор. Власти считают, что государства с преобладающим исламским населением не должны сотрудничать с Израилем.

«Правительства мусульманских стран должны не допускать попадания энергии и товаров в руки сионистского режима», — приводится в материале цитата иранского лидера.

Казахстан в прикрепленной к материалу инфографике указан вместе с Азербайджаном. Об этих странах СНГ там сказано, что они поставили с середины мая по октябрь 220 тысяч баррелей нефти, что составляет 60% всего нефтяного импорта Израиля.

Среди других мусульманских стран, экспортирующих товары и сырье в Израиль, указаны Египет, Бахрейн, Иордания, ОАЭ. Лидером же по объему экспорта названа Турция с объемом в 5,7 млрд долларов. Согласно иранским данным, с таким показателем она занимает пятое место среди всех поставщиков импортной продукции в Израиль.

При этом не указано, откуда авторы документа брали данные.

«Эта инфографика показывает статистику, основанную на надежных источниках», — говорится в публикации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения